Житель Тулы открыл стрельбу в воздух из-за расшалившихся во дворе детей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Туле возбудила уголовное дело в отношении пожилого местного жителя, стрелявшего из охотничьего ружья во дворе дома из-за расшалившихся детей.

"Сотрудниками отдела полиции "Скуратовский" установлен подозреваемый в стрельбе 70-летний житель поселка Менделеевский городского округа Тулы. Со слов жителей, он выстрелил из охотничьего ружья, чтобы распугать детей, играющих во дворе", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе регионального УМВД сказал собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждено по статье 119 УК РФ (угроза убийством). Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел вечером 9 октября. Один из детей ради развлечения начал стучать в окно квартиры пенсионера. Тот вышел с ружьем и начал стрелять в воздух.