Поклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой запретить деятельность движения "Христианское государство - Святая Русь" и отозвать прокатное удостоверение у картины Алексея Учителя "Матильда"; об этом она сама сообщила во вторник в фейсбуке.

В депутатском запросе на имя генпрокурора Юрия Чайки Поклонская называет фильм провокативным и "побуждающим к совершению правонарушений". Создание этой картины, по мнению депутата, способствовало "разжиганию межличностной вражды среди отдельных групп населения на религиозной почве".

В связи с этим Поклонская требует принять меры "по прекращению неконтролируемого распространения оскорбляющих религиозные чувства социально опасных провокационных материалов и их последствий". "Эти последствия могут быть связаны с дестабилизацией общественно-политической обстановки в России", - написала она.

Она считает, что правонарушения, совершенные представителями "Христианского государства" и другими противниками "Матильды", стали результатом бездействия компетентных органов, не принявших никаких мер сразу после того, как кинотеатрам начали поступать угрозы, которые продолжают распространяться и по сей день.

"Обеспокоенность вызывает тот факт, что по информации, доступной публично и в сети интернет известно, что в те же дни, которые запланированы режиссером Учителем для показов в кинотеатрах провокационного фильма "Матильда", в этих же кинотеатрах пройдет премьера детского фильма компании "Уолт Дисней Компани" "Последний богатырь". Таким образом, отсутствие реакции со стороны полномочных органов может поставить под угрозу жизни и здоровье людей, детей", - пишет Поклонская.

В связи с этим она просит запретить деятельность "Христианского государства" на основании статьи о противодействии экстремизму; а также потребовать от Минкульта отозвать прокатное удостоверение у фильма Алексея Учителя, "который уже спровоцировал на совершение ряда тяжких преступлений и ставит под угрозу жизни и здоровье людей".

Фильм "Матильда" выйдет на экраны 26 октября 2017 года. В августе Минкультуры выдало ей прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Фильм рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс еще до выхода к зрителю, в частности, против нее активно выступает Поклонская.