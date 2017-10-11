Пожарные потушили огонь на 1 тыс. кв. м. в цехе по ремонту локомотивов в Свердловской области

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пожарные справились с огнем в цехе по ремонту локомотивов на улице Челюскинцев в городе Сысерти Свердловской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Открытие горение ликвидировано в 11:16 по местному времени (9:16 по московскому). Сейчас идет проливка и разбор обгоревших конструкций", - отметил собеседник агентства.

Площадь пожара в итоге составила 1,5 тыс. кв.м. Погибших и пострадавших нет.

Глава пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил агентству, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. "Участковые уполномоченные опрашивают жильцов близлежащего жилого дома барачного типа на предмет установления возможных очевидцев и свидетелей. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - сказал он.

По данным Горелых, изначально произошло возгорание кровли, но точная причина возгорания еще выясняется.

Горелых уточнил, что объект располагается практически на окраине города, людям, проживающим неподалеку от места возгорания, ничего не угрожает.

Как сообщалось, в среду утром загорелся цех по ремонту локомотивов в Сысерти, площадь пожара достигала 1 тыс. кв.м. Из-за угрозы распространения огня из рядом расположенного административного здания были эвакуированы 44 человека.

В тушении пожара задействовано 13 единиц пожарно-спасательной техники.