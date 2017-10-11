На пожаре в частном доме в Ростовской области погиб ребенок

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в доме в городе Каменске-Шахтинском (Ростовская область), где проживала семья с восемью детьми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Пожар произошел в частном жилом доме, по прибытию первых пожарных огнем было охвачено все здание. При разборе завалов, на месте пожара было обнаружено тело 4-летнего ребенка", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что еще семеро детей смогли самостоятельно эвакуироваться. Где находились в момент пожара родители, пока не известно.