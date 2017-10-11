Спасатели Северного флота оценят возможность подъема советской затопленной подлодки

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота (СФ) начали обследование затопленной подводной лодки на 60-метровой глубине в Мотовском заливе Баренцева моря, сообщила пресс-служба СФ во вторник.

Работы проводят экипаж володазного судна ВМ-227 и расчет телеуправляемого подводного аппарата "Обзор".

"Спасатели уточнили местоположение на грунте советской дизель-электрической подводной лодки проекта 613. Она была затоплена в 60-е годы прошлого века для тренировок участников судоподъемной операции подводной лодки С-80 (подводная лодка С-80 проекта 644 погибла в Баренцевом море в январе 1961 года на двухсотметровой глубине и была поднята в результате первой в мире судоподъемной операции летом 1969 года)", - говорится в сообщении.

Затопленная подлодка долгое время служила аварийно-спасательным силам СФ стенд-макетом для отработки действий водолазов-глубоководников и экипажей автономных спасательных аппаратов. Однако проводимое сейчас обследование идет "с целью проверки состояния подводного объекта и оценки возможностей проведения судоподъемной операции силами Северного флота".