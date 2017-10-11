В России

Семеро детей отравились в одной из магаданских школ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Роспотребназдора в Магадане проводят расследование по факту отравления в среду школьников гимназии №30, ситуация находится на контроле ведомства.

"Информация о возникновении острой кишечной инфекции среди детей стала поступать с утра среды. Уже выявлено семь заболевших, из них четверо находятся в больнице", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель регионального управления Роспотребнадзора.

По его словам, специалисты управления продолжают санитарно-эпидемиологическое расследование, уже выявлены нарушения требований санитарного законодательства в работе столовой. Ее временно закрыли, материалы дела будут переданы в суд.

Также в ходе расследования отобраны пробы пищевых продуктов, воды, смывы для микробиологических исследований, проводится обследование работников столовой.

Теги: Магадан
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Минюст получил от Совфеда рекомендации по ограничению работы зарубежных СМИ в РФМинюст получил от Совфеда рекомендации по ограничению работы зарубежных СМИ в РФ
В министерстве отметили, что российские законы и сейчас предусматривают санкции против иностранных корреспондентовПодробнее
Поклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"Поклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"
Заодно депутат потребовала отозвать прокатное удостоверение у "Матильды", которая, по ее мнению, побуждает людей к совершению правонарушенийПодробнее
"Роснефть" подала в суд на "Коммерсантъ" в воспитательных целях"Роснефть" подала в суд на "Коммерсантъ" в воспитательных целях
Нефтяная компания требует опровергнуть информацию и пока не требует компенсацииПодробнее
Верховный суд смягчил наказание осужденным за убийство НемцоваВерховный суд смягчил наказание осужденным за убийство Немцова
Из приговора всем пятерым заключенным исключили 100-тысячный штрафПодробнее
Балтфлот будет усилен двумя авиаполкамиБалтфлот будет усилен двумя авиаполками
По словам источника, это напрямую связано с усилением присутствия сил НАТО в соседних странахПодробнее
Младшеклассники будут раз в неделю играть в шахматыМладшеклассники будут раз в неделю играть в шахматы
Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что обязательные занятия для учеников 1-4 классов появятся в течение ближайших двух летПодробнее
Роскомнадзор разрешил CNN продолжить работу в РоссииРоскомнадзор разрешил CNN продолжить работу в России
В ведомстве заявили, что телеканал устранил нарушенияПодробнее
Путин сменил главу Ивановской областиПутин сменил главу Ивановской области
Вместо ушедшего с поста по собственному желанию Павла Конькова врио губернатора стал Станислав ВоскресенскийПодробнее
Умер Аллан ЧумакУмер Аллан Чумак
Известному по телевизионным сеансам целителю было 82 годаПодробнее
Минюст РФ предупредил американские СМИ о возможном ограничении их работыМинюст РФ предупредил американские СМИ о возможном ограничении их работы
Ведомство пояснило, что этот шаг стал ответом на притеснение российских СМИ в СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Фотохроника 9 октября6 фото
09 октября
Фотохроника 9 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГлава Каталонии подписал Декларацию независимости от ИспанииВ миреЧешский премьер раскритиковал президента Земана за слова о КрымеКультураЖена Дмитрия Хворостовского опровергла сообщения о его смертиВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 11 октябряВ РоссииПоклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"В РоссииМинюст получил от Совфеда рекомендации по ограничению работы зарубежных СМИ в РФ

Рубль вырос к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью

В Южную Корею прибыла американская атомная подлодка "Тусон"

"Открытие" и Бинбанк испортили картину прибыльности банковского сектора

"Открытие" и Бинбанк испортили картину прибыльности банковского сектораСанируемые банки сократили финансовый результат отрасли на 322 млрд рублей Подробнее

Telegram запустил русскоязычную версию мессенджера

Во время бунта в мексиканской тюрьме погибли 13 человек

Министр энергетики Казахстана получил выговор из-за дефицита бензина

Семеро детей отравились в одной из магаданских школ

Суд в Токио обязал власти выплатить жителям $5,5 млн за шума с базы ВВС США

Спасатели Северного флота оценят возможность подъема советской затопленной подлодки

Самолет Ан-24 задымился в аэропорту Иркутска

Выделенная полоса на Хорошевском шоссе в Москве заработает с 16 октября

На пожаре в частном доме в Ростовской области погиб ребенок

Пожарные потушили огонь на 1 тыс. кв. м. в цехе по ремонту локомотивов в Свердловской области

"Коммерсантъ" сообщил о предварительной причине гибели Су-24 в Сирии

По данным источников, самолет во время разбега находился в "невзлетном положении" Подробнее

Четырех украинцев заочно арестовали в России по делу о нападении на дипучреждения РФ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции