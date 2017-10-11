Семеро детей отравились в одной из магаданских школ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Роспотребназдора в Магадане проводят расследование по факту отравления в среду школьников гимназии №30, ситуация находится на контроле ведомства.

"Информация о возникновении острой кишечной инфекции среди детей стала поступать с утра среды. Уже выявлено семь заболевших, из них четверо находятся в больнице", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель регионального управления Роспотребнадзора.

По его словам, специалисты управления продолжают санитарно-эпидемиологическое расследование, уже выявлены нарушения требований санитарного законодательства в работе столовой. Ее временно закрыли, материалы дела будут переданы в суд.

Также в ходе расследования отобраны пробы пищевых продуктов, воды, смывы для микробиологических исследований, проводится обследование работников столовой.