"Победа" оштрафована за нарушение прав пассажиров при задержке рейсов из Екатеринбурга

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Свердловская транспортная прокуратура выявила нарушения при проведении проверки авиакомпании "Победа", сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Установлено, что 18 января из аэропорта Кольцово с задержкой в 14 часов 55 минут вылетел рейс ООО "Авиакомпания "Победа" по маршруту Екатеринбург-Москва, рейс по маршруту Екатеринбург-Новосибирск был задержан на 14 часов 21 минуту, также был задержан рейс по маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург на 8 часов 13 минут. Кроме того, рейс Екатеринбург-Москва после четырех часовой задержки был отменен.

Отмечается, что в этих случаях авиакомпания нарушила сроки предоставления горячего питания, размещения пассажиров в гостинице, а также не все смогли получить прохладительные напитки.

В отношении авиакомпании было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

В результате региональное управление Роспотребнадзора вынесло постановление об административном наказании в виде штрафа на сумму 25 тыс. рублей.

ООО "Авиакомпания "Победа" обжаловала постановление в арбитражном суде Москвы. Суд оставил требования компании без удовлетворения.