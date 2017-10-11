Семинария Покровского кафедрального собора загорелась в Барнауле

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пожарные в Барнауле тушат крупное возгорание в одном из зданий Покровского кафедрального собора, сообщили в среду "Интерфаксe" в пресс-центре Главного управления МЧС РФ по региону.

"Горит здание семинарии на Никитина, 137. Возгорание зафиксировано на мансардном этаже, там расположена прачечная, хозяйственный блок. Площадь возгорания - 400 квадратных метров. В здании не было людей, эвакуация не проводилась", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что тушению мешает сильное задымление.