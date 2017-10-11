Депутатские полномочия Владимира Васильева досрочно прекращены

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Госдума в среду досрочно прекратила депутатские полномочия "единоросса" Владимира Васильева в связи с назначением его временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

В Госдуме он занимал посты лидера парламентского большинства, вице-спикера.

После ухода Васильева фракцию "Единой России" возглавил вице-спикер Сергей Неверов.

Кроме того досрочно были прекращены и депутатские полномочия "единоросса" Михаила Исаева - по собственному желанию.

В связи с кадровой ротацией Госдума избрала вице-спикером Ольгу Тимофееву, освободив ее от должности председателя комитета по экологии и охране окружающей среды. Главой комитета вместо Тимофеевой избран ее коллега по фракции "Единая Россия" Владимир Бурматов.

Кроме того палата утвердила изменения в составе ряда комитетов.