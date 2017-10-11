Ространснадзор не нашел нарушений в режиме труда попавшего в ДТП под Коломной водителя

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Водитель автобуса, перевернувшегося на прошлой неделе в Подмосковье был опытным и не нарушал режим труда и отдыха в день аварии, сообщает Ространснадзор.

Как следует из материалов, размещенных на сайте ведомства, Ространснадзор начал внеплановую проверку предприятия "Мострансавто", которому принадлежал автобус.

"Установлено, что транспортное средство принадлежало "Мострансавто", и управлялось водителем, который имеет общий водительский стаж с 1993 года, работает в данном предприятии с 2013 года и обладает водительским удостоверением с категориями "В, С, D, E", - говорится в сообщении.

Проверяющие также выяснили, что водитель не превышал норм труда в день аварии.

"ДТП произошло на 7 часу работы водителя, показания к ограничению управления транспортным средством отсутствовали", - говорится в сообщении.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий Ространснадзором планируется провести анализ учета режима труда и отдыха водителей на соответствие требованиям приказа Минтранса России.

6 октября в 15:30 на 3 км автодороги "Обход города Коломны" автобус "МАН" опрокинулся в кювет. Минздрав сообщал, что в результате случившегося погибли пять человек. Представитель областного главка МВД Татьяна Петрова сообщила позже, что на месте аварии автобуса была обнаружена шестая жертва. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).