Уголовное дело возбуждено после падения мужчины с внуком на дно дока в Кронштадте

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после инцидента с падением нетрезвого пожилого мужчины и школьника в кронштадтский док во время прогулки.

Как сообщает Главное следственное управление СКР по Петербургу в среду, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Из его материалов следует, что нетрезвый 57-летний мужчина показывал девятилетнему внуку сооружение для ремонта кораблей в Кронштадте. По неосторожности оба упали на дно сооружения, после чего оказались в реанимации.