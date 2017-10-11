Адвокат Весельницкая даст суду в Москве показания по делу Браудера

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Адвокат Наталия Весельницкая, которая занималась частным расследованием деятельности управляющей компании Hermitage Capital, возглавляемой британским финансистом Уильямом Браудером, даст показания в Тверском суде Москвы, где идет заочный процесс под Браудером и его предполагаемым подельником Иваном Черкасовым, обвиняемыми в трех эпизодах преднамеренного банкротства.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что Весельницкая 12 октября расскажет суду о структуре группы Браудера, допросе самого финансиста и его сотрудников, методах их работы в России и клиентах, в интересах которых группа специализировалась на российском рынке.

Собеседник агентства отметил, что адвокат НВесельницкая более трех лет с привлечением американских адвокатов и аналитиков занималась частным расследованием деятельности Hermitage Capital и Браудера в связи с инициированием ими в США дела против ее клиента - российского бизнесмена Дениса Кацыва.

По данным источника, Весельницкая располагает сведениями, что именно дело по фирме "Камея", возбужденное в 2007 году московской милицией, "потребовало от группы Браудера титанических усилий для переориентирования всех правоохранительных органов России и Запада с личности Браудера и "Камеи", в результате чего были инсценированы кражи трех компаний другого клиента Браудера - "Фонда Эрмитаж" и через них похищены деньги из российского бюджета".

Сегодня это широко известная история, ставшая причиной принятия США первого санкционного закона против России, так называемого "акта Магнитского", напомнил собеседник агентства.

Нынешний судебный процесс в Тверском суде Москвы - второе дело в отношении Браудера, которое российский суд слушает в заочном порядке - в отсутствие подсудимых в связи с их розыском. Сумма причинённого ими ущерба, по мнению обвинения, составляет 3,5 млрд рублей.

Адвокат Весельницкая привлекла внимание общественности после того, как летом в американских СМИ появилась информация , что в июне прошлого года Дональд Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с ней, так как она якобы "имеет связи в Кремле" и располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.

Эти публикации вызвали возмущение у оппонентов президента США, полагающих, что встреча может свидетельствовать о сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с РФ.

Сам Трамп-младший заявил, что на встрече не узнал ничего интересного о Клинтон.