Волонтер штаба Навального в Саратове арестован на сутки и оштрафован

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Фрунзенский суд Саратова в среду назначил сутки административного ареста волонтеру местного штаба оппозиционера Алексея Навального Андрею Копшеву, сообщил "Интерфаксу" гражданский активист Сергей Рыжов.

"Копшев арестован судом на сутки. Кроме того, он оштрафован на 10 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По его данным, суд квалифицировал действия волонтера по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и ст 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Как сообщалось ранее со ссылкой на Рыжова, накануне вечером тот же суд на двое суток арестовал и на 20 тыс. рублей оштрафовал координатора саратовского штаба Навального Михаила Мурыгина. Мурыгин и Копшев были задержаны полицией 9 октября.

7 октября на площади Чернышевского в Саратове прошла несанкционированная акция оппозиции, участие в которой, по данным полиции, приняли порядка 100 человек . В ходе самой акции никто не был задержан.