Ректорат Европейского университета остался в особняке по окончании сроков выселения

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ряд структур Европейского университета остается в особняке Кушелева-Безбородко, несмотря на уведомление властей Петербурга о необходимости покинуть здание в срок до 10 октября.

"Когда мы получили уведомление от комитета по контролю за имуществом (о сроках выселения - ИФ), то ответили им в письме, что не сможем покинуть здание в указанные сроки. После этого официального ответа от комитета больше не получали. Комитет больше никаких активных мер в отношении нас не предпринимал, и мы тоже. Но наш ректор общался с вице-губернатором Михаилом Мокрецовым, и они находятся в общем поле понимания по поводу ситуации", - сообщили "Интерфаксу" в университете.

По словам собеседника, в новое здание уже перевезены факультеты, библиотека, компьютерный класс, учебные аудитории, переехала часть администрации, профессоры, научные центры.

"В здании остаются ректорат и некоторые административные службы. Но ректор и его команда не переедут, пока не будет создана трехсторонняя комиссия с участием комитета по охране имущественных отношений, комитета по контролю за имуществом и университета для сдачи охранного обязательства по особняку", - сказали в университете.

В конце сентября комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга уведомил Европейский университет о необходимости покинуть занимаемое ими здание на Гагаринской улице до 10 октября. По данным комитета, вуз незаконно занимает объект.

В последнее время Европейский университет в Петербурге стал участником ряда судебных разбирательств. Одно из них касается претензий к соблюдению образовательного законодательства со стороны Рособрнадзора, другое - исторического здания , где располагается университет - дворца Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Лицензию на образовательную деятельность университета суд аннулировал . Вуз подал документы на получение новой лицензии, но в конце сентября получил отказ Рособрнадзора.