Учредителя "Юлмарта" Костыгина обвинили в мошенничестве с кредитами Сбербанка

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Петербургские следователи предъявили учредителю НАО "Юлмарт" Дмитрию Костыгину обвинение в мошенничестве с кредитами Сбербанка на сумму 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Следственными органами СК по Санкт-Петербургу 45-летнему акционеру одной из коммерческих структур, зарегистрированной на территории иностранного государства, являющейся учредителем НАО "Юлмарт", Костыгину предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.1 УК (мошенничество в сфере кредитования)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров НАО "Юлмарт", "обеспечил заключение договора с ПАО "Сбербанк" об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года".

"Не намереваясь исполнять условия договора, обвиняемый предоставил в ПАО "Сбербанк" ложные сведения о финансовом состоянии НАО "Юлмарт". В апреле 2016 года ПАО "Сбербанк", согласно условиям договора, на расчетный счет НАО "Юлмарт", были перечислены денежные средства в сумме 1 млрд рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе проведения ряда обысков следователями совместно с сотрудниками городского главка МВД "были изъяты компьютерная техника, средства связи, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела".

"Кроме того, в производстве Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу находится ранее возбужденное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 УК РФ, по факту уклонения руководством НАО "Юлмарт" от уплаты налогов в бюджет России на сумму более 116 млн рублей", - напомнили в СК, добавив, что в настоящее время задолженность НАО "Юлмарт" по налогам, пени и штрафам погашена в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Костыгин накануне был задержан на 48 часов. Днем ранее следователи провели обыски в Санкт-Петербурге у Костыгина.