Никите Белых в суде потребовалась помощь медиков

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых вызвали скорую помощь в Пресненский суд Москвы, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Андрей Грохотов.

"После того, как Никиту Юрьевича (Белых) доставили в суд, он пожаловался на плохое самочувствие - поэтому ему вызвали скорую помощь", - сказал Грохотов.

В свою очередь, врачи, которые осматривали Белых в конвойном помещении суда, сказали журналистам, что у экс-губернатора "подскочило давление, его полечили, через час он сможет принять участие в заседании".

Во вторник Пресненский суд возобновит слушания по делу Белых, который обвиняется в коррупции.

Бывший губернатор был задержан 24 июня 2016 года московском ресторане, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

По версии следствия, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 600 тыс. евро за совершение как законных, так и незаконных действий ив пользу взяткодателей и контролируемых ими АО "Нововятский лыжный комбинат" (НЛК) и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания", а также за общее покровительство и попустительство при контроле правительством области за ходом реализации инвестиционных проектов и ведением бизнеса на территории региона.