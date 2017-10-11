Россияне стали лучше оценивать обстановку на Северном Кавказе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Доля граждан России, оценивающих обстановку на Северном Кавказе как благополучную, выросла до 47% (33% в 2016 году, 20% в 2013 году), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

О том, что ситуация напряженная, критическая, сказали 36% респондентов против 53% в 2016 году и 69% в 2013 году. Затруднились ответить 18% участников опроса, проведенного 15-19 сентября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Более половины опрошенных (55%) не ждут изменений в ситуации на Северном Кавказе в течение ближайшего года. В то же время 15% полагают, что обстановка улучшится, а 11% - что ухудшится. Затруднились ответить 19% респондентов.