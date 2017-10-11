Двое подростков осуждены в Удмуртии за убийство сторожа и поджог

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Суд в Удмуртии вынес приговор двум несовершеннолетним жителям Сарапула, обвиняемым в убийстве и поджоге. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в среду.

По данным следствия, 25 марта 15-летний и 16-летний подростки пили спиртное в строительном вагоне у знакомого сторожа, и у них возник с ним конфликт. Один из подростков набросился на 59-летнего мужчину.

"Он нанес мужчине побои, а после того, как тот упал на пол, схватил осколок стекла и дважды ударил им потерпевшего в шею", - говорится в сообщении.

После этого подростки принесли канистру бензина и подожгли вагончик, чтобы скрыть следы преступления. Но огонь был замечен жильцами находящихся поблизости домов и вовремя потушен пожарными.

В отношении одного из подростков было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), оба они также стали фигурантами дела по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на уничтожение чужого имущества путем поджога).

Суд назначил убившему сторожа подростку наказание в виде 5 лет и 3 месяцев воспитательной колонии, его подельнику - 100 часов обязательных работ, сказано в сообщении.