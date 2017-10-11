Водитель разбившегося в Подмосковье автобуса арестован

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Суд арестовал на два месяца водителя автобуса, который попал в аварию под Коломной, сообщила "Интерфаксу" в среду начальник пресс-службы подмосковного главка полиции Татьяна Петрова.

"Коломенский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал водителю автобуса меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 декабря", - сказала Петрова.

Ранее сообщалось, что 6 октября водитель автобуса на дороге под Коломной не справился с управлением, отчего автобус упал в кювет. В результате ДТП погибли пять человек .