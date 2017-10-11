Кадыров сообщил о возвращении пяти российских детей из Ирака

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Глава Чеченской республики (ЧР) Рамзан Кадыров сообщил о возвращении на родину пяти российских детей, чьи родители ранее уехали семьями в Ирак, где либо погибли в боевых действиях либо попали в заключение.

"В среду рейсом иракской авиакомпании в Москву вылетел представитель главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби. Он везет троих мальчиков и двух сестричек", - написал Кадыров в среду в инстаграме.

По его словам, это уроженцы Чечни Хамзат, Абдуллах и Малик Абдуллаевы в возрасте от четырёх до шести лет.

"Отец детей погиб, а мать с 4-х месячной девочкой находится в заключении в Ираке. Мы принимаем меры с целью ее освобождения. Это исключительно сложный вопрос", - заявил Кадыров.

Кроме этого, отметил он, Сабсаби также везёт Фауду и Марьям Алиевых - двух сестер из Дагестана, четырёх месяцев и трёх лет, "родителей которых нет в живых".

"Я ежедневно получаю стандартные, одинакового содержания видеообращения, в которых родственники безучастным голосом просят найти и привезти домой детей, чьи родители погибли в Сирии и Ираке", - сообщил глава Чечни.

"А когда я днём и ночью на весь мир кричал, что это не джихад, умолял сделать, что возможно для предотвращения выезда в Сирию, они не пришли и не сказали, что сыновья готовятся попасть в иблисское государство", - пишет он.

"Наоборот, меня обвиняли в том, что я мешаю уехать в Сирию. Конечно, теперь нужно искать и спасать детей. Этим мы будем заниматься, сколько нам даст сил Всевышний Аллах!", - пообещал Кадыров.