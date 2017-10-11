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Кадыров сообщил о возвращении пяти российских детей из Ирака

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Глава Чеченской республики (ЧР) Рамзан Кадыров сообщил о возвращении на родину пяти российских детей, чьи родители ранее уехали семьями в Ирак, где либо погибли в боевых действиях либо попали в заключение.

"В среду рейсом иракской авиакомпании в Москву вылетел представитель главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби. Он везет троих мальчиков и двух сестричек", - написал Кадыров в среду в инстаграме.

Ассаламу алайкум! Хвала Аллаху Милостивому, Милосердному, Господу Миров! По Его воле увенчался успехом тяжелый труд по поиску и возвращению из Ирака домой очередной группы детей - граждан России. В среду рейсом иракской авиакомпании в Москву вылетел представитель Главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби. Он везёт троих мальчиков и двух сестричек. Это - уроженцы Чечни Хамзат, Абдуллах и Малик Абдулаевы. Мальчикам от четырёх до шести лет. Отец детей погиб, а мать с 4-х месячной девочкой находится в заключении в Ираке. Мы принимаем меры с целью её освобождения. Это исключительно сложный вопрос. Зияд Мухаммедович также везёт двух девочек из Дагестана, родителей которых нет в живых. Это сёстры Фауда и Марьям Алиевы. Девочкам от четырёх месяцев до трёх лет. Моё сердце обливается кровью, когда пишу эти строки. На какой газават, на какой джихад поехали родители с маленькими детьми? Для чего погибли сами и бросили в земном аду под сотнями тысячи бомб и снарядов этих ангелочков-малышей? А сколько тысячи и тысячи детей остались под развалинами разрушенных зданий. Я ежедневно получаю стандартные, одинакового содержания видеообращение, в которых родственники безучастным голосом просят найти и привезти домой детей, чьи родители погибли в Сирии и Ираке. А когда я днём и ночью на весь мир кричал, что это не джихад, умолял сделать, что возможно для предотвращения выезда в Сирию, они не пришли и не сказали, что сыновья готовятся попасть в иблилисское государство. Наоборот, меня обвиняли в том, что я мешаю уехать в Сирию. Конечно, теперь нужно искать и спасать детей. Этим мы будем заниматься, сколько нам даст сил Всевышний Аллах! #Кадыров #Россия #Чечня #Ирак #Дети

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

По его словам, это уроженцы Чечни Хамзат, Абдуллах и Малик Абдуллаевы в возрасте от четырёх до шести лет.

"Отец детей погиб, а мать с 4-х месячной девочкой находится в заключении в Ираке. Мы принимаем меры с целью ее освобождения. Это исключительно сложный вопрос", - заявил Кадыров.

Кроме этого, отметил он, Сабсаби также везёт Фауду и Марьям Алиевых - двух сестер из Дагестана, четырёх месяцев и трёх лет, "родителей которых нет в живых".

"Я ежедневно получаю стандартные, одинакового содержания видеообращения, в которых родственники безучастным голосом просят найти и привезти домой детей, чьи родители погибли в Сирии и Ираке", - сообщил глава Чечни.

"А когда я днём и ночью на весь мир кричал, что это не джихад, умолял сделать, что возможно для предотвращения выезда в Сирию, они не пришли и не сказали, что сыновья готовятся попасть в иблисское государство", - пишет он.

"Наоборот, меня обвиняли в том, что я мешаю уехать в Сирию. Конечно, теперь нужно искать и спасать детей. Этим мы будем заниматься, сколько нам даст сил Всевышний Аллах!", - пообещал Кадыров.

Теги: Ирак, Чечня, Рамзан Кадыров
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