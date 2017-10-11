Пожар в многоквартирном доме в Краснодаре ликвидирован

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме на территории микрорайона Гидростроителей в Краснодаре, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого МЧС.

"О ликвидации пожара в пятиэтажном многоквартирном доме по ул. Трудовой славы объявлено в 13:20 мск. Пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что пожар в жилом доме по ул. Трудовой славы вспыхнул в среду около 12:20 мск. Площадь горения к моменту прибытия пожарных составляла 80 кв. метров. Жильцов дома эвакуировали.