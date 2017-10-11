Источник сообщил о возможной смене губернатора Псковской области

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ротация губернаторов в РФ в этом году завершена, вскоре может смениться руководитель Псковской области Андрей Турчак, поскольку он претендует на пост главы генсовета "Единой России". Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду источник, близкий к Кремлю.

"Ротация губернаторов в этом году в основном завершена. Возможна смена руководителя Псковской области, но по другой причине: Турчак претендует на пост главы генсовета "Единой России", - сказал собеседник агентства.

Осенняя череда отставок

В конце сентября газета "Коммерсантъ" сообщила о грядущих отставках ряда глав регионов. Среди субъектов федерации, которых могут коснуться кадровые перемены, называли, в том числе, Ивановскую область.

С конца прошлого месяца Владимир Путин сменил губернаторов нескольких регионов. Так, 25 сентября он подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина "по собственному желанию". На следующий день президент отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

27 сентября стало известно о грядущей отставке Толоконского, а также о намерении главы Дагестана Рамазана Абдулатипова покинуть свой пост. 28 сентября Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, а на следующий день принял отставку Толоконского .

3 октября Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

4 октября президент подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, а на следующий день освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского.

6 октября Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию, а 9 октября - главы Омской области Виктора Назарова.

10 октября Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ивановской области Павла Конькова.

В Кремле череду отставок назвали абсолютно нормальным, востребованным и ожидаемым ротационным процессом.

После того, как Владимир Васильев стал врио главы Дагестана , фракцию "единороссов" возглавил вице-спикер Сергей Неверов. Неверов пообещал уже в понедельник попросить председателя партии Дмитрия Медведева о снятии с него полномочий секретаря генсовета "Единой России".