Еще три активиста оштрафованы в Перми за протестную акцию в поддержку оппозиции

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Перми признал двух членов местного штаба оппозиционера Алексея Навального и участника протестной акции виновными в организации и проведении публичного мероприятия без подачи уведомления, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

В частности, члены штаба Навального Наталья Вавилова и Юрий Бобров оштрафованы на 20 тыс. рублей. Активисту Валентину Мурзаеву назначен штраф в размере 25 тыс. рублей, сказал представитель суда.

Все они признаны виновными по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация (проведение) публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

Как сообщалось, 7 и 8 октября были задержаны три члена штаба Навального: координатор Максим Жилин, Юрий Бобров и Наталья Вавилова. Также полиция задержала двух активистов, проводивших протестные акции, - Валентина Мурзаева и Михаила Касимова.

Всех доставили в Ленинский райотдел полиции, гда на них, по данным активистов, был составлен административный протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ.

Ленинский райсуд Перми 9 октября признал главу штаба Жилина нарушителем по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ и оштрафовал его на 20 тыс. рублей.

Рассмотрение дела в отношении задержанного Михаила Касимова продолжается.