В Думе предложили финансировать лечение редких болезней из федерального бюджета

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов фракции "Справедливая Россия" в Госдуме внесла на рассмотрение палаты законопроект о переводе с регионального на федеральный уровень финансирование лечения части редких заболеваний, на которое у регионов не хватает денег. Об этом сообщил журналистам один из авторов законопроекта, руководитель фракции эсеров Сергей Миронов.

"Мы вносим законопроект, гарантирующий адекватный уровень медпомощи и лекарственного обеспечения гражданам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями. Для этого соответствующие расходные обязательства мы предлагаем перевести с уровня региональных бюджетов на федеральный уровень", - сказал Миронов журналистам в среду.

Он пояснил, что орфанными считаются заболевания, которыми страдают не более 10 человек на 100 тыс. населения, лечение таких заболеваний стоит очень дорого. В настоящее время есть два перечня орфанных заболеваний: федеральная программа "Семь высокозатратных нозологий" (методики лечения болезней), которая финансируется из федерального бюджета, и так называемый "Перечень-24", который финансируется за счет средств регионов.

"Граждане с заболеваниями из второго списка, безусловно, в худшем положении. Их права на охрану здоровья зависят от финансовых возможностей субъектов, а регионы не тянут такие обязательства. Подчас годовое лечение одного пациента стоит десятки миллионов рублей и сопоставимо с бюджетом региона на лекарства для всех льготников",- сказал Миронов.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" о переносе ряда заболеваний "Перечня-24" в федеральную программу "Семь высокозатратных нозологий".