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Что произошло за день: среда, 11 октября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Трое чиновников Роскомнадзора стали фигурантами дела о мошенничестве. Это пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, руководитель правового отдела Борис Едидин и глава аппарата Александр Весельчаков. Известно, что Чертановский суд Москвы отказал следствию в аресте подозреваемых. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров не пожелал комментировать уголовное дело своих подчиненных.

- В России собрались ограничить сумму покупки криптовалют. "Это новое предложение, которое вчера было принято. Мы пока над этим работаем, но не слишком тщательно. Концептуально поддержано, но нужно знать, на какую сумму", - сказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

- Федеральная антимонопольная служба РФ получила жалобы на ценообразование на новые модели iPhone и готовится провести проверки.

- Испанское правительство с утра провело экстренное заседание по ситуации в Каталонии, а к вечеру стало известно, что в стране изучат возможность реформы конституции для завершения кризиса. По данным оппозиции, будет решаться вопрос о том, каким образом "Каталония может остаться в составе Испании, а не покинуть ее".

- Российские военные заявили, что располагают доказательствами размещения техники боевиков ИГ (запрещена в РФ - ИФ) возле американской базы в Эт-Танфе в Сирии, которую США превращают в "черную дыру". Чуть позже министр иностранных дел Сирии на переговорах с российским коллегой заявил, что коалиция во главе с США уничтожает все что угодно в стране, кроме боевиков ИГ, и Сирия будет добиваться ее роспуска.

- Суд в Греции согласился выдать России россиянина Александра Винника, обвиняемого в РФ в мошенничестве. При этом ранее суд согласился выдать Винника и США, где того подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд. Создавшуюся коллизию будет решать Верховный суд Афин и министр юстиции Греции.

- Петербургские следователи предъявили учредителю и совладельцу "Юлмарта" Дмитрию Костыгину обвинение в мошенничестве с кредитами Сбербанка на 1 млрд, он отправлен под домашний арест.

- Суд счел законным признание британской "Открытой России" нежелательной в РФ организацией.

- Лидер Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке Верный.

- Эминем записал рэп с жесткой критикой Трампа.

- Возле Антарктиды в сотнях километрах от границы льда и моря через 40 лет снова открылась огромная полынья, чье возникновение ученые пока объяснить не могут.

- Telegram наконец-то запустил русскоязычную версию мессенджера.

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