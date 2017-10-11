Из-за видео с избиением двух девочек в Смоленской области начата проверка

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Смоленской области начали проверку после появления в интернете видеозаписи с избиением школьниц в городе Ярцево, сообщили "Интерфаксу" в управлении МВД по региону.

Выложенное в понедельник видео с избиением двух школьниц двумя другими девочками, за которым наблюдали многочисленные свидетели-сверстники, привлекло значительное общественное внимание.

Пресс-служба обладминистрации сообщила, что устроившие драку девочки воспитываются в неблагополучных семьях. Во вторник губернатор Алексей Островский провел совещание в школе, где учатся пострадавшие. Он заявил, что инцидент является следствием недоработок местной власти, и попросил местную прокуратуру провести работы по профилактике правонарушений.

Также глава региона встретился с пострадавшими девочками и пообещал организовать им поездку в парк аттракционов в Москву.