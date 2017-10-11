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Гражданина США отдали под суд за попытку продать москвичу должность на Дальнем Востоке

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Гражданин США и трое его подельников из России, обещавшие за $7 млн обеспечить жителю столицы руководящую должность на Дальнем Востоке, предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ в среду.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан РФ и гражданина США. Следственными органами они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, "обвиняемые вместе с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, узнали о желании жителя столицы занять руководящую должность в одном из федеральных агентств".

"Действуя согласовано, соучастники настойчиво убеждали мужчину в том, что, используя свои обширные связи с высокопоставленными сотрудниками государственного учреждения, в том числе одним из советников руководителя, смогут добиться его назначения на руководящую должность. Свои услуги они оценили в $7 млн", - сообщили в Генпрокуратуре.

С апреля по май 2016 года они получили от мужчины часть требуемой суммы в размере 300 тыс. долларов США, пообещав ему назначение на должность заместителя руководителя вновь создаваемого подразделения организации в Дальневосточном федеральном округе РФ.

В мае 2016 года один из них был задержан в ходе оперативных мероприятий в кафе в центре столицы. Позже были задержаны и его сообщники.

Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей.

Ранее газета "Коммерсант" писала о задержании в Москве в конце мая гражданина США Джорджа Хагера. Кроме него по делу задержаны Фаниль Сабирьянов и Минкаил Умаев, а также Евгений Дягтеренко. Все они обвинялись по ст.30-ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц). По данным газеты, обвиняемые обещали потерпевшему за $7 млн обеспечить его назначение на руководящую должность в Росрыболовстве, однако после передачи им $300 тыс. были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В августе 2017 года адвокат Хагера Светлана Гранина сообщила "Интерфаксу", что защита будет просить об особом порядке рассмотрения дела: "Мой подзащитный признал вину, и мы будем ходатайствовать об особом порядке рассмотрения дела". Гранина добавила, что другие фигуранты дела себя виновными не считают.

Особый порядок судебного разбирательства предполагает признание подсудимым своей вины в инкриминируемом преступлении в полном объеме и вынесение приговора без исследования доказательств по делу.

Теги: Дальний Восток
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