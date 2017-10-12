Вулкан Карымский на Камчатке выбросил двухкилометровый столб пепла

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) в среду.

"Это событие на вулкане произошло в четверг утром по местному времени. Согласно спутниковым данным, шлейф пепла протянулся примерно на 100 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана повышенный - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 метров) - один из наиболее активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Последнее извержение Карымского вулкана началось в январе 1996 года и продолжается до сих пор. В 1996 году выбросы раскаленного вещества происходили, в частности, со дна Карымского озера, расположенного в 6 км от вулкана.