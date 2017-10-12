Главные новости
В РоссииПресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничествеЭкономикаФАС проведет проверку ценообразования на новые модели iPhoneЭкономикаВ России собрались ограничить сумму покупки криптовалют
В России

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил двухкилометровый столб пепла

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) в среду.

"Это событие на вулкане произошло в четверг утром по местному времени. Согласно спутниковым данным, шлейф пепла протянулся примерно на 100 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана повышенный - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 метров) - один из наиболее активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Последнее извержение Карымского вулкана началось в январе 1996 года и продолжается до сих пор. В 1996 году выбросы раскаленного вещества происходили, в частности, со дна Карымского озера, расположенного в 6 км от вулкана.

Теги: Россия, Камчатка
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Учредитель "Юлмарта" Костыгин отправлен под домашний арестУчредитель "Юлмарта" Костыгин отправлен под домашний арест
Предпринимателя обвиняют в мошенничестве с кредитами Сбербанка на 1 млрд рублейПодробнее
Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничествеПресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
Суд не стал заключать под стражу Вадима Ампелонского и двух других сотрудников ведомства, фигурирующих в делеПодробнее
Госдума включилась в борьбу с борщевикомГосдума включилась в борьбу с борщевиком
Депутаты запросят Минсельхоз о возможности подготовки Федеральной целевой программы по борьбе с растением Подробнее
Суд счел законным признание британской "Открытой России" нежелательной в РФ организациейСуд счел законным признание британской "Открытой России" нежелательной в РФ организацией
Иск организации к Генпрокуратуре и Минюсту РФ был склоненПодробнее
Лидер Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке ВерныйЛидер Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке Верный
У российского президента уже есть две собаки - болгарская овчарка и акита-инуПодробнее
Самым популярным новостным сюжетом в соцсетях стало возвращение Саакашвили на УкраинуСамым популярным новостным сюжетом в соцсетях стало возвращение Саакашвили на Украину
"СКАН-Интерфакс" проанализировал инфоповоды из соцмедиа, ставшие первоисточником или частью крупных новостных сюжетов в СМИПодробнее
Совладелец "Юлмарта" Костыгин задержан на 48 часовСовладелец "Юлмарта" Костыгин задержан на 48 часов
Накануне стало известно, что в Петербурге следователи провели у него обыски по делу о мошенничествеПодробнее
Минюст получил от Совфеда рекомендации по ограничению работы зарубежных СМИ в РФМинюст получил от Совфеда рекомендации по ограничению работы зарубежных СМИ в РФ
В министерстве отметили, что российские законы и сейчас предусматривают санкции против иностранных корреспондентовПодробнее
Поклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"Поклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"
Заодно депутат потребовала отозвать прокатное удостоверение у "Матильды", которая, по ее мнению, побуждает людей к совершению правонарушенийПодробнее
"Роснефть" подала в суд на "Коммерсантъ" в воспитательных целях"Роснефть" подала в суд на "Коммерсантъ" в воспитательных целях
Нефтяная компания требует опровергнуть информацию и пока не требует компенсацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 октября6 фото
11 октября
Фотохроника 11 октября
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничествеЭкономикаФАС проведет проверку ценообразования на новые модели iPhoneЭкономикаВ России собрались ограничить сумму покупки криптовалютВ миреСуд в Греции согласился выдать Винника РоссииКультураBAFTA приостановила членство Харви Вайнштейна в академииЭкономикаEbay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров

Трамп назвал Клинтон плохим кандидатом для президентских выборов

Посольство России потребовало вернуть флаги РФ на генконсульстве и торгпредстве в США

Более 10 человек погибли при взрыве в кафе в Ираке

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил двухкилометровый столб пепла

Компания SpaceX успешно запустила новый коммуникационный спутник

Компания SpaceX успешно запустила новый коммуникационный спутникПервая ступень ракеты-носителя села на плавучую платформу Подробнее

В сенате США раскритиковали Трампа за задержку введения санкций против РФ

Закон о санкциях был подписан в августе Подробнее

Власти США сняли российские флаги с торгпредства РФ в Вашингтоне

Дональд Трамп выдвинул Кирстен Нильсен на пост министра внутренней безопасности

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции