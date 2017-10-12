Особый противопожарный режим введен в Приморье

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подписал распоряжение о введении на территории региона особого противопожарного режима.

"Главам муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности - запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований", - говорится в постановлении, опубликованном в четверг на официальном сайте администрации Приморья.

Руководителям городов и районов также рекомендовано очистить населенные пункты от горючих материалов и мусора, создать у жилья, расположенного рядом с лесами, запасы воды для тушения пожаров, восстановить противопожарные минерализованные полосы.

Кроме того, ГУ МЧС по Приморью рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

Пресс-служба краевого главка МЧС сообщила, что по данным на утро четверга в крае тушат 45 природных пожаров на площади более 2 тыс. га, из них 31 пожар локализован. За сутки потушено 12 пожаров на площади более 490 га. Лесные пожары не угрожают населенным пунктам.

Огонь в лесах тушат 434 человека и 97 единиц техники, в том числе три самолета МЧС России, три воздушных судна Приморской авиабазы охраны лесов.