Владельца аэростата оштрафовали в Новосибирске

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Органы Ространснадзора оштрафовали новосибирца за незаконные полеты аэростата, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Новосибирская транспортная прокуратура установила, что 10, 17 и 28 августа с территории базы отдыха "Пикниковый рай" в районе микрорайона "Горский" в Новосибирске были осуществлены подъемы теплового аэростата АХ-7 на высоту около 25-30 метров.

"Подъемы аэростата выполнялись его владельцем в отсутствие у него действительной медицинской справки о состоянии здоровья, свидетельства пилота, судовой документации", - говорится в сообщении. Кроме того, пилот незаконно использовал воздушное пространство класса "С": без разрешения и предоставления плана полета в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в аэропорт "Толмачево".

При этом 10 августа владелец вместо корзины поднял в воздух автомобиль марки "Ока", что создало угрозу жизни, здоровью и имуществу, находящемуся в зоне подъема аэростата.

По результатам проверки Новосибирской транспортной прокуратурой в отношении новосибирца возбуждены дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), ч.4 ст.11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления) и ч.6 ст.11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном, на котором отсутствует судовая и полетная документация).

Правонарушителю назначены штрафы на общую сумму 6,7 тыс. рублей.

Наряду с этим в Ленинский суд Новосибирска направлен иск о запрете владельцу аэростата осуществлять полеты до устранения нарушений закона.