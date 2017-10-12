Вылет пассажиров экстренно приземлившегося в Приамурье самолета отложили на пятницу

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Пассажиры самолета авиакомпании "Аврора", совершившего вынужденную посадку в аэропорту Благовещенска (Амурская область), смогут вылететь к месту назначения в пятницу, сообщила в четверг агентству "Интерфакс" представитель аэропорта Надежда Елисеева.

"Сейчас ждут прилета техников, которые должны устранить неполадки. Пассажиры и экипаж самолета размещены в гостинице. Принято решение, что к месту назначения людей доставит другой борт, который прилетит в пятницу", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на борту самолета находились 18 пассажиров. Точное время вылета из аэропорта пока не определено.

Ранее в четверг самолет сообщением Хабаровск-Тында запросил экстренную посадку в аэропорту Благовещенска из-за неполадок в работе системы кондиционирования. Воздушное судно благополучно приземлилось в 13:11 (7:11 по московскому времени).