Школьница умерла в Волгограде от отравления грибами

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Житель Волгоградской области, его супруга и восьмилетняя дочь отравились собранными в лесу грибами, девочка не выжила, сообщила представитель следственного управления СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая

"Школьница скончалась в лечебном учреждении Волгограда от тяжелейшего отравления", - сказала Куницкая в четверг агентству "Интерфакс".

По предварительным данным, 8 октября девочка вместе с родителями ела грибы, собранные ими в лесу в Еланском районе. Уже на следующий день вся семья попала больницу с отравлением.

"Поскольку состояние девочки оценивалось как тяжелое, медики приняли решение о госпитализации ее вертолетом санавиации в областной центр, где, несмотря на старания врачей, несовершеннолетняя скончалась", - отметила Куницкая. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.