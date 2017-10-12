В суде покажут видео встречи Улюкаева с Сечиным при передаче взятки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Гособвинение в суде по делу обвиняемого в коррупции бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева продемонстрирует видеозапись его встречи с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, а также другие компакт-диски с аудио и видеозаписями их общения, являющиеся вещественными доказательствами по делу.

"В заседании сегодня мы просмотрим компакт-диски, содержащие аудио и видеозаписи разговоров Улюкаева с Сечиным и их личной встречи", - сказал прокурор в четверг на заседании в Замоскворецком суде Москвы.

На первом диске записан телефонный разговор Сечина с Улюкаевым в офисе, в ходе которого они договорились о приезде экс-министра в "Роснефть". На следующем диске запечатлен приезд Улюкаева в офисе "Роснефти" в день передачи взятки и его последующего задержания.

Суд над Алексеем Улюкаевым

15 ноября 2016 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева. Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября. Уже на следующий день по решению суда он был помещён под домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве.

Рассмотрение дела по существу началось 1 сентября 2017 года. По версии следствия, Улюкаева задержали при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%.

Экс-министру предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность, совершенное с вымогательством взятки и в особо крупном размере"). Наказание по данному обвинению предусматривает штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового.

Улюкаев свою вину отрицает, настаивая на провокации, организованной ФСБ после ложного доноса Сечина и осуществленной начальником службы безопасности компании, генералом ФСБ Олегом Феоктистовым. По мнению Улюкаева, "данная провокация послужила необоснованным основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела".

Президент Владимир Путин 15 ноября 2016 года освободил Улюкаева от занимаемой должности.