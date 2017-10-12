Сумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражом "Роснефти"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сумка с $2 млн ожидала экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева на снегу во дворе "Роснефти", демонстрирует обнародованная в четверг в суде видеозапись встречи экс-главы Минэкономразвития с главой компании Игорем Сечиным.

На записи видно, что темная сумка какое-то время одиноко стояла рядом с гаражом "Роснефти", в который позже заехал служебный автомобиль экс-министра. Выйдя из автомобиля, Улюкаев распорядился поставить корзинку с колбасой в автомобиль и попросил приготовить чай.

После этого он и глава "Роснефти" вышли из гаража на улицу и подошли к сумке. "Ну, во первых, приношу извинения, что затянули выполнение поручения, в командировке был. Пока, туда-сюда. В общем, можешь считать, что задание выполнено", - сказал Сечин Улюкаеву, передав ему в руки сумку.

Суд над Алексеем Улюкаевым

15 ноября 2016 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева. Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября. Уже на следующий день по решению суда он был помещён под домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве.

По версии следствия, Улюкаева задержали при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%. Экс-министру предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность, совершенное с вымогательством взятки и в особо крупном размере"). Наказание по данному обвинению предусматривает штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового.

Улюкаев свою вину отрицает, настаивая на провокации, организованной ФСБ после ложного доноса Сечина и осуществленной начальником службы безопасности компании, генералом ФСБ Олегом Феоктистовым. По мнению Улюкаева, "данная провокация послужила необоснованным основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела".

Президент Владимир Путин 15 ноября 2016 года освободил Улюкаева от занимаемой должности.