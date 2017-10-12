Больше половины россиян выступили за продолжение операции в Сирии до победного конца

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Интерес россиян к событиям в Сирии несколько снизился по сравнению с началом года - тогда за развитием конфликта так или иначе следили 87%, сейчас - 79%, причем лишь 23% из них регулярно интересуются происходящим, сообщает ВЦИОМ.

Нынешние события в Сирии россияне чаще всего характеризуют как "войну" и "борьбу с терроризмом" (по 20%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 29-30 сентября среди 1200 респондентов.

Между тем оценки динамики происходящего в Сирии за год изменились кардинально: если в октябре 2016 года о нормализации ситуации говорили только 15%, то сейчас - уже 58%. О том, что ситуация "не становится ни лучше, ни хуже, практически не меняется", сказали 22% россиян. Еще 8% увидели ухудшения, а 12% затруднились ответить.

В том, что российские ВКС уже достигли в Сирии поставленных целей, уверены 78% респондентов. Однако 54% считают, что России следует продолжать военную операцию в Сирии до победного конца (не согласны с этим 34%).

Сторонники продолжения действий в Сирии аргументируют свою позицию прежде всего тем, что РФ должна нанести сокрушительный удар по терроризму (29%) и закончить начатое дело (25%). Те же, кто говорит о необходимости прекращения участия России в этой войне, вспоминают прежде всего об уже понесенных людских потерях (24%).

Отвечая на соответствующий вопрос социологов, 73% россиян высказались за оказание поддержки Дамаску и после завершения войны: в форме гуманитарных грузов (75%), военно-технической (45%) и дипломатической (44%) помощи. За материальную поддержку высказываются существенно реже (25%).