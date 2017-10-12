Запуск "Прогресса МС-07" перенесли

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Запуск транспортного космического корабля "Прогресс МС-07" перенесли на двое суток, сообщил в четверг диктор в Центре управления полетами.

"Резервная дата для запуска корабля 14 октября. Запуск намечен на 11:46 по московскому времени", - сказал он.

В ЦУП отметили, что грузовик не сможет пристыковаться к Международной космической станции за три часа двадцать минут, "стыковка будет осуществляться по двухсуточной схеме и запланирована на 16 октября в 14:11 по московскому времени".