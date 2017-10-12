Арестован организатор перевозки в столкнувшемся с поездом автобусе под Владимиром

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы до 4 ноября отправил под арест Байдуллу Налтаева - организатора незаконной перевозки пассажиров в автобусе, столкнувшегося с поездом в минувшую пятницу под Владимиром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Налтаева на срок до 4 ноября", - сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Налтаев, который, по данным следствия, искал пассажиров, собирал деньги и организовывал поездки, был задержан накануне. "Незаконный транзит иностранных граждан без соответствующих документов миграционного учета Налтаев осуществлял за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей с каждого пассажира", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве напомнили, что в результате столкновения на железнодорожном переезде автобуса с поездом погибли 17 пассажиров автобуса, в том числе, двое несовершеннолетних.

Там уточнили, что уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ) выделено в отдельное производство.

Как сообщалось, в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покров пассажирский поезд врезался в автобус, застрявший на рельсах. Всего в автобусе находились 58 человек - трое граждан Казахстана (два водителя и кондуктор), остальные пассажиры - граждане Узбекистана.

По факту гибели 17 иностранцев возбуждены три уголовных дела - по ст. 238 УК РФ, по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие смерть двух или более лиц)", а также по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

В день трагедии информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в рамках уголовного дела об организации нелегальной миграции задержан главный подозреваемый - гражданин Казахстана 1981 года рождения.