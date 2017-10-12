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Уголовное дело возбуждено после пропажи восьмилетней девочки во Владимире

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Владимирские следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" после исчезновения 8-летней жительницы областного центра. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, 11 октября девочка в связи с плохим самочувствием с разрешения мамы не пошла в школу. В течение дня находилась с отчимом, а после его отъезда за супругой по месту работы, в 16:50 позвонила бабушке, а около 18:00 самостоятельно ушла из дома и до настоящего времени место нахождения ребенка не известно", - говорится в сообщении.

По данным следствия, школьница воспитывается в благополучной семье, является учащейся православной гимназии.

Теги: Владимир
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