В РФ учрежден Фонд защиты прав участников долевого строительства

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ создает фонд по защите прав граждан, участвующих в долевом строительстве, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Я подписал постановление о создании публичной правовой компании "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства". Задача этой компании - сформировать компенсационный фонд за счет обязательных отчислений застройщиков", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

Глава правительства уточнил, что набсовет Фонда возглавит вице-премьер - руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, в него также вошли члены кабинета министров, Совета Федерации, Госдумы.

Как отметил Медведев, "этот фонд поможет завершить строительство или возместить дольщикам вложенные средства, если сам застройщик обанкротился, но при этом уплатил обязательные отчисления в компенсационный фонд". Он уточнил, что, в частности, "если необходимая сумма составляет не более 500 млн рублей, то решение будет приниматься правлением фонда, а если превысит 500 млн рублей, то решение будет принимать уже наблюдательный совет фонда".

"При этом правление будет контролировать целевое использование выделенных денег со дня заключения договора о предоставлении средств и до завершения строительства", - подчеркнул премьер.

Кроме того, по словам премьера, постановлением "устанавливаются требования к банкам, в которых размещаются деньги компенсационного фонда". "Это должны быть, разумеется, банки надежные, финансово устойчивые, с собственными средствами не менее 25 млрд рублей. Эти банки должны участвовать в системе страхования вкладов физлиц и дать письменное согласие на ежеквартальное предоставление информации о соблюдении установленных требований", - сообщил Медведев.

Он добавил, что "такие банки должны находиться под прямым или косвенным контролем государства или Центробанка, либо иметь кредитные рейтинги не ниже определенных уровней, присвоенные национальными кредитными рейтинговыми агентствами".



Также правительство РФ утвердило порядок возмещения денег пострадавшим участникам долевого строительства. "Выплата по договорам участия в долевом строительстве будет производиться, если застройщик признан банкротом Арбитражным судом, если в отношении него открыто конкурсное производство и застройщиком уплачены обязательные отчисления в компенсационный фонд", - сказал Медведев на заседании правительства.

Кроме того, по его словам, "нужно, чтобы собрание участников долевого строительства приняло решение о получении такого возмещения".