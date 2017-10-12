Главные новости
ЭкономикаЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейВ РоссииСумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражами "Роснефти"В РоссииПутин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской области
В России

В результате ДТП в Рязанской области перевернулась "скорая" с пациентами

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Автомобиль "скорой помощи" в четверг попал в дорожную аварию на пересечении Ряжского шоссе с трассой М-5 в Рязанской области, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

По предварительным данным, водитель "Kia Rio" не предоставил преимущество проезда автомобилю "скорой", в результате чего произошло столкновение. "Скорая" перевернулась, а легковушка протаранила "Nissan".

В "скорой помощи" находилась бригада медиков, которая транспортировала трех пациентов в областные медорганизации.

"В результате происшествия травмы получили водитель "Kia", а также женщина, находившаяся в салоне "скорой помощи". Пострадавших доставили в областную клиническую больницу, их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "скорая" ехала с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами.

Теги: Рязанская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Путин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской областиПутин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской области
Андрей Турчак по собственному желанию освобожден от должностиПодробнее
Сумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражом "Роснефти"Сумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражом "Роснефти"
На обнародованной в суде записи видно, что сумка с $2 млн ожидала экс-министра во дворе компанииПодробнее
Суд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашний арестСуд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашний арест
В отношении Ампелонского и двух других чиновников ведомства расследуется уголовное дело о мошенничествеПодробнее
Учредитель "Юлмарта" Костыгин отправлен под домашний арестУчредитель "Юлмарта" Костыгин отправлен под домашний арест
Предпринимателя обвиняют в мошенничестве с кредитами Сбербанка на 1 млрд рублейПодробнее
Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничествеПресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
Суд не стал заключать под стражу Вадима Ампелонского и двух других сотрудников ведомства, фигурирующих в делеПодробнее
Госдума включилась в борьбу с борщевикомГосдума включилась в борьбу с борщевиком
Депутаты запросят Минсельхоз о возможности подготовки Федеральной целевой программы по борьбе с растением Подробнее
Суд счел законным признание британской "Открытой России" нежелательной в РФ организациейСуд счел законным признание британской "Открытой России" нежелательной в РФ организацией
Иск организации к Генпрокуратуре и Минюсту РФ был склоненПодробнее
Лидер Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке ВерныйЛидер Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке Верный
У российского президента уже есть две собаки - болгарская овчарка и акита-инуПодробнее
Самым популярным новостным сюжетом в соцсетях стало возвращение Саакашвили на УкраинуСамым популярным новостным сюжетом в соцсетях стало возвращение Саакашвили на Украину
"СКАН-Интерфакс" проанализировал инфоповоды из соцмедиа, ставшие первоисточником или частью крупных новостных сюжетов в СМИПодробнее
Совладелец "Юлмарта" Костыгин задержан на 48 часовСовладелец "Юлмарта" Костыгин задержан на 48 часов
Накануне стало известно, что в Петербурге следователи провели у него обыски по делу о мошенничествеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 октября6 фото
11 октября
Фотохроника 11 октября
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейВ РоссииСумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражами "Роснефти"В РоссииПутин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской областиЭкономикаКурс биткойна преодолел рекордную отметку в $5100В РоссииСуд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашний арестВ миреВ Сирии убита воевавшая на стороне ИГ британка

Рогозин объяснил перенос старта "Прогресса" срабатыванием автоматики

Минэкономразвития поддержало введение НДС для иностранных онлайн-ритейлеров

В результате ДТП в Рязанской области перевернулась "скорая" с пациентами

Аксенов исключил возможность проведения нового референдума в Крыму

В Испании разбился возвращавшийся с парада истребитель

В Пхеньяне согласились посетить Московскую конференцию по нераспространению

Путину передали 100 тыс. подписей за лишение "Матильды" прокатного удостоверения

Путину передали 100 тыс. подписей за лишение "Матильды" прокатного удостоверенияАвторы обращения призывают защитить конституционные права граждан и обеспечить неприкосновенность православных святынь Подробнее

Азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific обновил максимум за 10 лет

"Ростелеком" и власти Москвы задумались о биометрической идентификации на транспорте

ПАСЕ усмотрела в украинском законе об образовании ущемление прав нацменьшинств

Австрия решила оспорить немецкий дорожный сбор в Европейском суде

В РФ учрежден Фонд защиты прав участников долевого строительства

Число отравившихся школьников в магаданской гимназии достигло 17

В Италии женщина через суд добилась оплаты больничного по уходу за собакой

"Роснефтегаз" не дал правительству прогноз прибыли от дивидендов "Роснефти"

ЦБ РФ решил пока не заменять бумажные банкноты пластиковыми

В регион Балтики вылетел способный нести ядерное оружие бомбардировщик ВВС США

Песков допустил пояснения Путина по ситуации с турбинами на встрече с немецким бизнесом

Кортеж миссии ОБСЕ в Донбассе столкнулся с украинским БТР

Путин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской области

Путин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской областиАндрей Турчак по собственному желанию освобожден от должности Подробнее

Уголовное дело возбуждено после пропажи восьмилетней девочки во Владимире

Роскомнадзор не стал включать Google в реестр новостных агрегаторов

Арестован организатор перевозки в столкнувшемся с поездом автобусе под Владимиром

Дом моды Gucci с 2018 г. откажется от использования натурального меха

ЦБ установил курсы доллара и евро на 13 октября

Запуск "Прогресса МС-07" перенесли

Московский храм Петра и Павла у Яузских ворот передан РПЦ

Активисты "Гринпис" провели на французской АЭС акцию против ядерного топлива

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции