В результате ДТП в Рязанской области перевернулась "скорая" с пациентами

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Автомобиль "скорой помощи" в четверг попал в дорожную аварию на пересечении Ряжского шоссе с трассой М-5 в Рязанской области, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

По предварительным данным, водитель "Kia Rio" не предоставил преимущество проезда автомобилю "скорой", в результате чего произошло столкновение. "Скорая" перевернулась, а легковушка протаранила "Nissan".

В "скорой помощи" находилась бригада медиков, которая транспортировала трех пациентов в областные медорганизации.

"В результате происшествия травмы получили водитель "Kia", а также женщина, находившаяся в салоне "скорой помощи". Пострадавших доставили в областную клиническую больницу, их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "скорая" ехала с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами.