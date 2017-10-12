Главе пермского отделения ПАРНАС назначили 60 часов обязательных работ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Перми в четверг признал руководителя краевого отделения Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаила Касимова виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия, сообщили агентству "Интерфакс" в суде.

"Михаил Касимов признан виновным в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторная организация (проведение) публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении - ИФ). Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов", - сказал представитель суда.

Таким образом, суд вынес решения по административным делам в отношении всех пяти оппозиционеров, задержанных в Перми в ходе протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщалось, 7 и 8 октября были задержаны три члена штаба Навального: координатор Максим Жилин, Юрий Бобров и Наталья Вавилова. Также полиция задержала двух активистов, проводивших протестные акции, - Валентина Мурзаева и Михаила Касимова.

Всех доставили в Ленинский райотдел полиции, где на них были составлены административные протоколы.

По итогам судебных разбирательств членов и главу штаба Навального оштрафовали на 20 тыс. рублей каждого. Мурзаеву назначили штраф в 25 тыс. рублей. Все признаны виновными в совершении правонарушения по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация (проведение) публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).