Экс-глава УИК в Мордовии осуждена за фальсификацию документов на выборах в Госдуму

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Саранска в четверг вынес приговор бывшему председателю участковой избирательной комиссии.

"Она признана виновной по части 1 статьи 142 УК РФ (Фальсификация избирательных документов) и приговорена к 1,5 годам условно с испытательным сроком в два года", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

Кроме того, осужденная лишена права два года занимать соответствующие должности в избиркоме. Ее дело было рассмотрено в особом порядке.

На сайте суда сообщается, что осужденная, преподаватель детской музыкальной школы, с 2013 года была назначена членом и председателем участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса участка №574.

6 сентября 2016 года она получила 9 тыс. избирательных бюллетеней для проведения в единый день голосования выборов в Госдуму РФ, Госсобрание Мордовии и Совет депутатов Саранска.

"После этого обвиняемая, руководствуясь личным выбором, решила использовать свое положение как члена избирательной комиссии в своих преступных целях, направленных на фальсификацию избирательных документов в интересах избиравшейся политической партии "Единая Россия", в том числе ее кандидатов", - говорится в сообщении.

При этом самих кандидатов глава избиркома о своих намерениях в известность не поставила, отмечается в пресс-релизе.

По данным суда, до проведения голосования обвиняемая проставила в избирательных бюллетенях отметки в пользу партии "Единая Россия" и ее кандидатов, после чего внесла в изготовленные ею списки вымышленные паспортные данные избирателей и собственноручно расписалась от их имени.

18 сентября 2016 года, в единый день голосования, сфальсифицированные бюллетени и списки избирателей были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов. В связи с допущенными нарушениями итоги голосования на избирательном участке №574 были признаны недействительными.