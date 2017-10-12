Направляющейся из "Внуково" в Петербург делегации Госдумы пришлось сменить самолет

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Самолет из "Внуково", на борту которого находилась делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным, не смог вылететь в Санкт-Петербург - пассажиров, среди которых были депутаты и журналисты, попросили выйти и пересесть на другой борт, передает корреспондент "Интерфакса".

Председатель Госдумы вместе с делегацией направляется в северную столицу, где должен пройти ряд международных парламентских мероприятий, в том числе ассамблея Межпарламентского союза.

Как пояснили журналистам, сославшись на информацию, полученную от сотрудников аэропорта, покинуть борт делегации было предложено в связи с "технической неисправностью" лайнера.

Сейчас к вылету готовится другой борт, на котором в ближайшее время делегация вылетит в Санкт-Петербург.