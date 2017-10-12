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"Роскосмос" сменил руководителя Центра подготовки космонавтов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Юрий Лончаков ушел с поста руководителя Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

"В связи с необходимостью профилактического лечения начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" Юрия Лончакова временно исполняющим обязанности начальника ЦПК назначен Максим Харламов, занимающий должность заместителя Начальника по управлению и развитию", - сообщили "Интерфаксу" в Роскосмосе в четверг.

В госкорпорации отметили, что "по окончании лечения Юрий Лончаков перейдет на другую работу".

Лончаков возглавлял ЦПК с марта 2014 года.

Теги: Роскосмос, Юрий Лончаков
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