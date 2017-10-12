В Думе анонсировали закон о бесконтактной притравке охотничьих собак

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Госдума в ближайшее время планирует принять закон о бесконтактной притравке охотничьих собак, ограничивающий жестокое обращение с животными на соответствующих станциях, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Необходимо вводить бесконтактную притравку. И мы в ближайшее время внесем поправку в закон об охоте, чтобы не дожидаться принятия большого закона о защите животных", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, как раз законом об охоте регулируется работа притравочных станций, на которых, "обучая охотничьих собак, буквально издеваются над животными - медведями, волками".

Володин сообщил, что также планируется "предусмотреть введение нормы ограничения жестокого обращения с животными на притравочных станциях" в рассматриваемом законопроекте о защите животных, который был внесен в Госдуму семь лет назад.

В мае этого года зоозащитники выразили обеспокоенность тем, что новый законопроект о защите животных, который должен быть принят в ближайшие месяцы Госдумой, не решает проблем притравочных станций, где собак натравливают на диких животных. Причем в качестве "притравки" некоторые станции используют даже краснокнижных, домашних или списанных из цирка животных.

Как заявила на пресс-конференции в "Интерфаксе" президент центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова, притравочные станции преследуют только коммерческие цели. По ее словам, "эти собаки непригодны к охоте", однако "щенки собаки, которая прошла притравочные станции, стоят дороже".