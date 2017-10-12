Очередную быструю доставку груза на МКС организуют не раньше февраля

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Очередную попытку отправить космический грузовик к Международной космической станции за три с половиной часа предпримут на Байконуре в феврале следующего года, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Повторная попытка двухвитковой схемы сближения (3 часа 20 минут) с МКС может быть предпринята в феврале 2018 года при запуске следующего космического "грузовика" "Прогресса МС-08", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что запуск транспортного космического корабля "Прогресс МС-07", который впервые в истории должен был добраться до МКС за 3 часа 20 минут, перенесли на двое суток. "Резервная дата для запуска корабля - 14 октября. Запуск намечен на 11:46 по московскому времени", - сказал ранее в четверг диктор в Центре управления полетами.

Госкомиссия решила в случае успешной повторной попытки запуска стыковать корабль с МКС по традиционной двухсуточной схеме.