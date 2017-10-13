До 19 увеличилось количество отравившихся школьников в магаданской гимназии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Магадане растет число отравившихся школьников гимназии №30.

На сайте областного управления Роспотребнадзора сообщается, что выявлено 19 заболевших, из них девять госпитализированы.

Ранее сообщалось о 17 заболевших, восемь из которых были госпитализированы.

Роспотребназдор проводит расследование по факту отравления детей. Выявлены нарушения требований санитарного законодательства в работе столовой. Ее временно закрыли, материалы об административном приостановлении ее работы направлены в суд.

Также в ходе расследования отобраны пробы пищевых продуктов, воды, смывы для микробиологических исследований, проводится обследование работников столовой.

По информации регионального Минздрава, все заболевшие дети получают необходимое лечение, их состояние признано удовлетворительным. В усиленном режиме работает городская педиатрическая служба, при жалобах на схожие с пищевым отправлением симптомы на дом к обратившимся отправляются врачи.