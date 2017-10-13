Гражданин Киргизии вербовал жителей Хабаровска в ряды террористов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Дальневосточный окружной суд в Хабаровске вынес приговор по делу о склонении местных жителей к деятельности в рядах террористов, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Виновным признали 23-летнего гражданина Киргизии. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Дело рассматривалось в особом порядке по ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Приговор в законную силу еще не вступил.

Отмечается, что осужденный являлся приверженцем радикальных течений в исламе.

"Он умышленно, путем уговоров, убеждений, просьб и предложений склонял граждан к участию в деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство"", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчину задержали в Хабаровске в мае 2017 года.