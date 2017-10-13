Саратовский школьник выстрелил в приятеля из пневматики

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В саратовской школе учащийся выстрелил в своего знакомого из пневматического пистолета, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города в пятницу.

Инцидент произошел накануне в гимназии №34.

"Пострадавшему незамедлительно была оказана помощь медработником, вызвана скорая помощь, ученик доставлен в больницу. Стрелявший добровольно сдал оружие охраннику гимназии",- сказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, ситуация находится на контроле министерства образования области.

Это не первый инцидент с пневматическим оружием и несовершеннолетними за последнее время. 5 сентября учащийся 9-го класса школы N1 в подмосковной Ивантеевке пришел в школу с пневматической винтовкой, нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу. Пострадали четыре человека.

В конце сентября в Росгвардии сообщили, что намерены ужесточить контроль за пневматическим оружием, приравняв его к огнестрельному.