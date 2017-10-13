В Госдуме рассказали о российских наработках против комплексов мгновенного неядерного удара США

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - У России есть наработки для противодействия создаваемым США комплексам мгновенного неядерного глобального удара, заявил "Интерфаксу" в пятницу глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее представитель Министерства обороны РФ Александр Емельянов но российско-китайском брифинге по вопросам ПРО на полях первого комитета Генассамблеи ООН сообщил, что Пентагон приступил к созданию перспективных комплексов мгновенного неядерного глобального удара, которые будут решать те же задачи, что и ядерные силы.

"Если говорить профессионально, то при сегодняшнем развитии средств вооруженной борьбы достичь задач, которые ставятся в этой концепции, невозможно, исходя из тех научно-технических средств, которыми обладают самые ведущие армии мира", - сказал Шаманов.

"Мы тоже не стоим на месте, мы в этом направлении двигаемся, у нас есть определенные наработки. Последние десятилетия мы этим активно занимаемся", - сказал глава комитета по обороне.